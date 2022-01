Forte pioggia e strade allagate a Lipari: gente bloccata in casa e nei negozi

Pioggia torrenziale e strade allagate a Lipari nelle Eolie. Isolani anche bloccati in casa e nei negozi. Il temporale è durato una ventina di minuti. Nella via a due passi dal Corso Vittorio Emanuele, strada principale di Lipari, si è formato un fiume in piena. Sui social si è stigmatizzato «sembra di essere a Venezia». Anche alle Eolie è arrivato il freddo gelido con vento di Nord e difficoltà anche nei collegamenti marittimi per le sette isole.



