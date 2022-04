Forte vento e mareggiate: meteo da "settimana di passione" in Sicilia

Una perturbazione in arrivo dal nord Africa porterà nelle prossime ore venti forti sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, venti forti e di burrasca dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, specie in corrispondenza dei rilievi e lungo i settori costieri meridionali ed orientali. Nell'isola a tre punte fine settimana nuvoloso, anche per domenica le previsioni danno varibailità. Possibili anche mareggiate lungo le coste esposte.

