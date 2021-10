Frontale tra una moto e un'auto sulla Ss118 nell'Agrigentino, muoiono due 17enni

Due diciassettenni sono morti in un grave incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 118, la «Corleonese-Agrigentina», fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni tre giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze, ma per i due teenager non c'era più nulla da fare. Adesso si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

«La città è sotto choc. Siamo increduli e fortemente scossi per la tragedia che ha devastato la nostra piccola comunità. Nessuno di noi riesce a darsi pace per questa disgrazia. Ci uniamo al dolore e alla disperazione delle famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, due diciassettenni che erano nel fiore della vita, due figli di Raffadali», ha detto, mentre si trova a Roma, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

«I due ragazzi stavano tornando da scuola, da Agrigento, - ha spiegato il primo cittadino - . Pioveva, anche a dirotto, e hanno perso il controllo della moto».

Cuffaro senza alcuna esitazione ha già deciso: sarà lutto cittadino il giorno in cui verranno celebrati - non si sa, naturalmente, ancora quando - i funerali dei due adolescenti di Raffadali. «E' l’unico modo per stringerci concretamente accanto alle famiglie. Sono persone che conosciamo e stimiamo tutti».

