Gambizzato in agguato nel Siracusano, si indaga nella sfera di lavoro

Gli agenti della squadra mobile indagano sulla sfera professionale dell’uomo di 35 anni di Floridia, nel Siracusano, vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco in contrada Monasteri, tra Siracusa e Floridia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo è stato raggiunto da due colpi alle gambe ed è stato trasferito in ospedale da un parente che lo ha soccorso. La vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. L’uomo lavora in un’agenzia di intermediazione finanziaria. Gli investigatori non escludono alcuna pista al momento e nelle prossime ore continueranno gli interrogatori per acquisire ulteriori elementi sulla dinamica dell’agguato.



