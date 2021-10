Gangi, trovato morto dalla Forestale l'anziano scomparso

I forestali regionali e i carabinieri con l’ausilio di un elicottero hanno ritrovato il corpo di Domenico Nigro, 75 anni, scomparso da ieri dal comune di Gangi. Questa mattina dall’elicottero è stato individuato il corpo tra le sterpaglie in località Eolica. Sta intervenendo il medico legale per capire le cause del decesso. A presentare denuncia la moglie che non aveva visto tornare il marito andato in campagna nel proprio terreno.

Le ricerche sono state coordinate dal distaccamento forestale di Gangi diretto dal commissario Santo Paternò. Proseguono intanto le ricerche di Salvatore Vitale di 86 anni, l’anziano che si è allontanato dalla casa di riposo presso la quale era ospitato a Romitello. L'uomo indossava un paio di pantaloni neri e una felpa nera. La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla responsabile della struttura ai carabinieri di Borgetto, che hanno fatto scattare le ricerche alle quali partecipano uomini del Corpo forestale della Regione siciliana, dei vigili del fuoco, delle associazioni di volontariato della protezione civile e le Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

