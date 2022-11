Gela, il mistero dello chef picchiato a sangue davanti a moglie e figlia: si scava nel suo passato

Continuano ad essere gravissime le condizioni di salute di Daniele Borchio, lo chef imprenditore di 55 anni picchiato selvaggiamente la notte tra giovedì e venerdì in via San Salvo, nel popolo quartiere di Macchitella. I Carabinieri, che stanno effettuando le indagini sul tentato omicidio, stanno visionando i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nell’intero quartiere di Macchitella per poter iniziare a mettere i tasselli sulla spedizione punitiva che per una fortuita coincidenza non si è trasformata subito in tragedia. A far desistere i tre “picchiatori” è stata la figlia che con un urlo dalla finestra ha allertato la madre che avrebbe visto i fuggitivi lasciare esanime il marito nei pressi della Dacia di un vicino di casa. Una fuga nel buio della via San Salvo tra alberi e rami.

I militari stanno scavando sul passato dello chef Borchio, sui debiti che ha contratto per avviare il nuovo locale nel centro storico ed eventuali pendenze economiche del passato. Ma non tralasciano le sue frequentazioni al lavoro e neanche i rapporti che avrebbe intrattenuto al di là del contesto lavorativo e se per caso qualche sua conoscenza non è stata gradita da qualcuno.

Insomma, un “giallo” per il momento anche se qualche elemento in più potrebbe giungere dal telefonino della vittima che nelle sue pagine social si mostra con una persona dedita al lavoro e alla sua famiglia. Come detto, i carabinieri stanno cercando di stabilire quanti debiti possa aver accumulato con l’avvio dell’attività commerciale e se ha altre pendenze economiche per vecchie o nuove questioni. Certo è che chi ha agito la scorsa notte lo ha fatto con intenzione per procurare delle lesioni che Borchio avrebbe ricordato per tutta la vita tanto da colpirlo prevalentemente in testa e non in altre parti del corpo dove i medici hanno riscontrato lieve escoriazioni. Se si sia trattato di un tentativo di rapina per il momento è escluso visto che l’uomo aveva con sé una modica cifra di denaro in contante.

Lo chef commerciante due anni fa fu anche posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine Acquaragia condotta dalla Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Ma il tribunale del Riesame lo ha liberato ed ora pende l’udienza preliminare. Secondo i finanzieri faceva parte di un gruppo di persone che alterava il gasolio e nello stesso tempo evadeva le accise.

Il pestaggio è avvenuto quattro giorni dopo che la vittima ha festeggiato il suo 55esimo compleanno. Per i militari del Reparto territoriale al momento il movente sul tentato omicidio non è chiaro, in più ci sono le difficoltà logistiche per poter parlare con i familiari che fanno continuamente la spola tra Gela e Palermo. Qui a Villa Sofia c’è ricoverato l’uomo di 55 anni che è stato colpito così tante volte alla testa verosimilmente con una mazza da baseball.

La vittima, che inizialmente era vigile in ospedale, dopo qualche ora ha iniziato a peggiorare ed i medici lo hanno indotto al coma per il grave trauma riportato alla testa. Chi ha pianificato la vendetta lo ha fatto cercando di non tralasciare i dettagli: i tre infatti per non essere riconosciuti hanno indossato un passamontagna che è facilmente acquistabile.

Il terzetto si è mosso con disinvoltura in via San Salvo, una piccola strada nel popolo quartiere di Macchitella. Qui l’illuminazione pubblica non è delle migliori e poi ci sono tante zona in cui potersi facilmente camuffare tra vegetazione secca e secchi della spazzatura. Chi ha massacrato di botte Borchio conosceva un po’ le sue abitudini e lo ha atteso sotto casa al civico 7. L’uomo era davanti al portone quando ha avuto il suo primo incontro con gli suoi aggressori. E qui i primi colpi di spranga, poi lo hanno caricato per farlo scendere dalle scale ed hanno proseguito a colpirlo alla testa nei pressi della Dacia del vicino. La figlia maggiore della vittima, sentendo quei tonfi nel cuore della notte, si è affacciata alla finestra ed ha visto il padre circondato dai tre. Poi l’urlo e la fuga per le aree antistanti per far perdere le tracce.

L. M.



