Tre migranti si gettano in mare, sale la tensione a bordo della Geo Barents

Tre migranti si sono gettati in mare dalla nave Geo Barents, attraccata nel porto di Catania. Tutti sono stati ripescati e stanno bene. E’ il segno dell’insofferenza che regna a bordo. Sulla nave sono rimasti 215 migranti, dopo che ieri sono stati fatti scendere tutti i naufraghi che versavano in condizioni emergenziali (nuclei familiari, donne e minori) e in precarie condizioni sanitarie accertate dall’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Usmaf. Si tratta complessivamente di 357 migranti, di cui 56 minori non accompagnati, 3 donne e 41 componenti di nuclei familiari, come ha reso noto il Viminale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA