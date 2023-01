Pozzillo, 40enne ferito da un colpo di pistola alla gamba: è giallo

Un uomo di 40 anni, si tratterebbe di un incensurato, è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco che lo ha attinto ad una gamba; soccorso dai sanitari del 118 è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre.

L’episodio, sul quale indagano nel massimo riserbo i carabinieri della Compagnia di Giarre, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Ingegnere a Pozzillo, frazione marinara di Acireale. I militari dell’Arma, con il supporto della Sis del comando provinciale di Catania, stanno verificando l’attendibilità del racconto del ferito che ha riferito di avere esploso accidentalmente il colpo, impugnando la pistola che si trovava in casa.

Tutta la vicenda, si apprende, presenterebbe però dei punti oscuri da definire. Accertamenti sono in corso sulla pistola usata dall’uomo che, forse, non era regolarmente detenuta. Il 40enne a lungo sentito dai Cc che hanno eseguito una perquisizione nella propria abitazione, ha riportato una ferita ad una gamba e non corre pericolo di vita.

