Un uomo di 54 anni, residente a Giarre, nel Catanese, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato travolto in strada da un’auto: è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Ruggero I, nella frazione Santa Maria la Strada. Il 54enne è stato investito da un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni. Da accertare la dinamica dell’accaduto.

