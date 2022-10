Incidente stradale tra Pioppo e Borgetto nel Palermitano. Durante una gita fuori porta in moto, un giovane di 25 anni F. T. è finito fuori strada in un burrone. A chiamare i soccorsi gli amici con cui era uscito questa mattina. Recuperato dai vigili del fuoco il giovane motociclista è stato portato all’ospedale Civico di Partinico in codice rosso dai sanitari del 118. Il motociclista ha riportato diverse fratture. La prognosi è riservata.

