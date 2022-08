Un giovane di origini rumene, Z.C., 27 anni, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo verificatosi nella notte a Castelvetrano, all’incrocio tra la via IV Novembre e la via Giacomo Leopardi. Il ragazzo stava tornando a casa in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro il marciapiede. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare.



