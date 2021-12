Giù dalla finestra di una scuola nel Catanese: 11enne resta ferita

Molta paura e momenti di panico nella mattinata di oggi alla "Raffaello Sanzio", scuola media di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, dove una ragazzina di 11 anni, studentessa della prima media inferiore, è volata giù da una finestra del primo piano dell'istituto rimanendo ferita. Chiamati subito i soccorsi, è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro di Catania dove al Trauma Center sono state riscontrate delle contusioni polmonari e una frattura del bacino; la paziente non è in pericolo di vita ma è stata ovviamente ricoverata. La ragazzina, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trovata dai sanitari vigile e collaborativa; ha raccontato di essere scivolata da quella finestra cadendo di conseguenza. Pare fosse sola al momento di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando provinciale di Catania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA