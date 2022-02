Gomme dell'auto tagliate per due volte in 24 ore: intimidazione a giornalista

Un secondo atto intimidatorio è stato consumato, la scorsa notte, ai danni del giornalista della Gazzetta del Sud, Luigi Abbramo: a distanza di 24 ore dal precedente, persone rimaste sconosciute hanno nuovamente tagliato gli pneumatici della sua auto. Un primo danneggiamento si era già verificato nella nottata tra il 21 ed il 22 febbraio quando, oltre alla vettura di proprietà del giornalista, una Dacia Sandero parcheggiata in via Libertà, era stata presa di mira anche una Dacia Duster di proprietà di un’impiegata che già in passato era stata vittima di simili atti vandalici.

Adesso le «attenzioni» degli autori del danneggiamento si sono rivolte solo nei confronti degli pneumatici della vettura di Abbramo che, in questa circostanza, era stata parcheggiata sulla più frequentata via Mazzini. Un atto, quest’ultimo, reiterato e per il quale si cercano motivazioni nell’attività professionale del giornalista. Sull'accaduto indaga la Digos della Questura di Crotone.



