Gonfia il fatturato per avere più “ristori” Covid, denunciato imprenditore

I Finanzieri della Compagnia di Partinico, hanno individuato una società agricola, di Camporeale (Pa), che aveva illecitamente richiesto ed ottenuto un finanziamento a tasso zero erogato dallo Stato per sostenere le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da «Covid19». Si tratta di una particolare misura assistenziale - introdotta dal «decreto liquidità» al fine di sostenere le imprese agricole colpite dall’emergenza epidemiologica, che prevede un finanziamento a tasso zero, erogato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali tramite la controllata società Ismea Spa, per un importo non superiore al 50% del volume d’affari dichiarato nel 2019.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che il rappresentante legale della società agricola ha allegato alla domanda di finanziamento la dichiarazione dei redditi relativa al 2018 invece che la dichiarazione Iva relativa al 2019, presentando nella domanda un volume d’affari superiore che gli ha consentito di percepire un finanziamento maggiore di circa 7.000 euro, rispetto a quello spettante. I Finanzieri hanno denunciato rappresentante legale della società beneficiaria per il reato di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato.



