Gratteri, con la mountain bike finisce nel burrone: salvato dai vigili del fuoco

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare sulle Madonie, per soccorrere un biker tedesco di 54 anni rimasto ferito dopo essere caduto con la bicicletta mentre percorreva un sentiero sterrato, nei pressi di Rocca del Monaco (Gratteri). L'allarme era stato lanciato dallo stesso biker (J.M., 54 anni, di nazionalità tedesca) che, ribaltandosi con la bicicletta, si era procurato una sospetta frattura al bacino e non era più in grado di proseguire. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che, per ridurre al minimo i tempi di intervento e i rischi, ha attivato l’Aeronautica Militare. Mentre una squadra del soccorso alpino del SASS raggiungeva in auto l’infortunato, dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH 139A dell’82° centro Csar che ha prelevato due tecnici di elisoccorso del SASS all’aeroporto di Boccadifalco per sbarcarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Qui i tecnici del Soccorso Alpino, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cefalù, hanno immobilizzato l’uomo, lo hanno imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero tramite il verricello, per poi sbarcarlo all’ospedale Civico di Palermo.

