Grave il 14enne ferito nell'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio

E’ ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata il 14enne rimasto ferito ieri insieme con un 15 enne nell’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio ad Ispica. Il ragazzo si trova ancora in pericolo di vita. Il ragazzo vi è arrivato in elicottero. E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un trauma a un braccio, a un occhio e un trauma maxillo-facciale da una equipe composta da neurochirurghi, chirurghi plastici, medici di chirurgia generale e ortopedici.

L’altro ragazzo ferito insieme a lui, un 15enne, si trova in condizioni stabili dopo essere stato è sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite da schegge e si trova ricoverato nel Reparto di Chirurgia Pediatrica nel Policlinico di Catania.

