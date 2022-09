Un ristorante di Comiso è stato chiuso dai Nas per gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di preparazione, manipolazione e trasformazioni di alimenti. Il ristorante - di cui non è stato diffuso il nome - è stato chiuso fino a nuova disposizione. Il titolare è stato multato per 5.000 euro.

