Guardia Costiera sequestra 900 chili di pesce: multe ad armatore e a grossista

Ammonta a 900 kg il pescato sequestrato dalla Guardia costiera di Sciacca (Agrigento) nell’ambito di un servizio di controllo che ha riguardato rispettivamente un peschereccio della locale flotta e un commerciante all’ingrosso. L'armatore del natante è stato sanzionato per avere totalmente omesso di annotare le battute di pesca effettuate. Nei suoi confronti è scattata una multa di 2.600 euro, mentre il pescato (6 quintali), ritenuto idoneo al consumo alimentare dal Servizio Veterinario dell’Asp, è stato sequestrato dai militari e donato alla Mensa della Solidarietà di Sciacca.

Pubblicità

Al grossista invece sono stati sequestrati 3 quintali di pesce non rintracciabile, presumibilmente proveniente dall’estero, ma completamente privo di documenti atti a stabilirne la provenienza. In questo caso, oltre alla sanzione di 1.500 euro nei confronti del commerciante, è stata disposta la distruzione dei prodotti ittici in questione.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA