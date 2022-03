Hanno preso “ristori” Covid senza averne diritto: denunciati 9 imprenditori catanesi

Nove imprenditori che avrebbero percepito senza averne diritto i contributi Covid a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi sono stati denunciati da militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Sono stati inoltre segnalati agli enti erogatori per il conseguente recupero della somma indebitamente percepita.

Secondo quanto accertato, i nove imprenditori beccati dalla Gdf, attivi in diversi settori economici - lavori edili, commercio all’ingrosso, trasporti - avrebbero ottenuto finanziamenti per quasi 130 mila euro ai quali non avrebbero potuto accedere in quanto, tra le altre cause di esclusione, condannati per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso o non in possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti per accedere alle misure speciali.

