Harley-Davidson finisce contro un camion, muore a Gravina il chirurgo Garrotto

Un motociclista di 66 anni, Alfio Garrotto, chirurgo molto noto nel mondo medico, è morto in un incidente stradale avvenuto nella parte bassa di via Etnea di Gravina di Catania, nei pressi dello svincolo della tangenziale.

Pubblicità

L’uomo era alla guida di un’Harley-Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Sul posto carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. Per i rilievi e le indagini del caso è intervenuta la polizia municipale di Gravina di Catania. E’ il terzo incidente stradale mortale registrato in meno di un mese nel comune etneo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA