Hashish, cocaina e marijuana in casa di un pregiudicato a Messina: arrestato

"Una modica quantità di marijuana per mero uso personale". Così aveva risposto agli agenti che gli chiedevano spiegazioni sul forte odore di droga che proveniva dalla sua abitazione nel rione Gravitelli, a Messina. Le parole del 44enne, pregiudicato, non hanno però convinto i poliziotti che hanno perquisito la casa e trovato quasi 7 chili di marijuana, più di tre di hashish e quasi 100 grammi tra cocaina e crack, in parte già preconfezionata e pronta ad essere smerciata nel mercato cittadino. In casa anche un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento della droga e più di 2.000 euro in contanti. Per l'uomo è scattato subito l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 54.400 dosi tra hashish e marijuana e 400 dosi tra cocaina e crack.





