I Nas in due strutture socio-sanitarie di Taormina: scattate sanzioni

I carabinieri della Compagnia di Taormina, del Nas di Catania e del Nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno effettuato servizi straordinari di controllo in due strutture socio assistenziali. Eseguiti accertamenti sulle autorizzazioni per il regolare esercizio dell’attività, sull'aspetto igienico sanitario e strutturale dei locali, sulla corretta detenzione e validità dei farmaci somministrati agli ospiti e sulla posizione lavorativa del personale dipendente. Al termine dei controlli una cittadina straniera è stata denunciata per esercizio abusivo della professione. Avrebbe esercitato l’attività di infermiera in virtù di un titolo abilitativo conseguito all’estero e non riconosciuto nel territorio italiano.

Pubblicità

Accertate, inoltre, violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l'omessa dotazione dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti e la mancata formazione e visita periodica dei lavoratori, motivo per il quale a carico del responsabile della struttura sono state comminate ammende per l’ammontare di oltre 25.000 euro. Infine, è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero, contestando una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro a carico del titolare a cui è stato fatto obbligo di regolarizzare la posizione del dipendente, nei termini previsti, trascorsi i quali scatterà la sospensione dell’attività. I controlli non hanno rilevato la presenza di irregolarità in materia sanitaria e di igiene.





COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA