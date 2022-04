Il boss Galatoto condannato a 30 anni, è il mandante della strage di Pizzolungo

A 37 anni dalla strage di Pizzolungo, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, ha confermato la condanna 30 anni per il presunto boss palermitano dell’Acquasanta Vincenzo Galatolo. Lo riportano diversi quotidiani. Nella strage di Pizzolungo persero la vita Barbara Rizzo, 33 anni, e i figli gemelli Giuseppe e Salvatore Asta, di 6 anni. Galatolo è stato indicato dalla figlia Giovanna tra i mandanti della strage.

Pubblicità

Il verdetto, arrivato dopo 3 ore di camera di consiglio, ha accolto le richieste dei pg Lia Sava e Antonino Patti. Per la strage di Pizzolungo sono stati già condannati all’ergastolo i boss Salvatore Riina e Vincenzo Virga quali mandanti, Baldassare Di Maggio e Antonino Madonia che portarono a Trapani l’esplosivo risultato uguale a quello delle stragi Chinnici e del fallito attentato a Falcone all’Addaura. Alla lettura della sentenza era presente Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime. "Essere oggi in aula - ha detto - ha il significato di pretendere il diritto al riconoscimento della verità ma ha avuto anche il significato di dimostrare di come bisogna essere al fianco dei magistrati che lavorano per scrivere la verità».



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA