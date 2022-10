Il colpo in testa, il nastro adesivo, il bottino di 12.000 euro: la rapina violenta in casa e l'agonia dell'avvocato morto in ospedale

Lo ha prima colpito al volto e poi lo ha immobilizzato con del nastro adesivo. Dopo aver razziato la villetta e rubato 12 mila euro ha lasciato l’anziano avvocato Salvatore Leonardi agonizzante sul pavimento. Emergono nuovi elementi, sempre più inquietanti, sulla rapina compiuta nella notte tra il 4 e 5 ottobre scorsi nella villetta di Castel di Iudica.

Pubblicità

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania e della Compagnia di Paternò hanno portato nei giorni scorsi - precisamente lo scorso 25 settembre - a fermare un 27enne rumeno ritenuto l’autore della vile aggressione all’anziano professionista che è poi morto “per emorragia cerebrale” all’Ospedale San Marco il 9 settembre, dove era arrivato già in coma.

Il gip ha convalidato il fermo della Procura di Caltagirone e ha emesso un’ordinanza in carcere. Il bracciante agricolo è nell’istituto penitenziario di Caltagirone. L’indagato è stato bloccato a bordo di un pullman a Vizzini diretto in Romania. Sapendo di essere nel mirino dei carabinieri stava cercando di fuggire.

Sono diversi i pezzi del puzzle che hanno permesso di individuare il responsabile della rapina finita con la morte della vittima. Il primo indizio è stato il soprannome del sospettato: Volpe (in romeno Vulpoi). I carabinieri hanno scavato nel passato di Laudani e così hanno scoperto che nella cerchia di conoscenze c’era il rumeno arrestato. Inoltre qualche anno fa, per un breve periodo, una famiglia di romeni ha abitato in una casa attigua alla villetta dell’avvocato per un po’ di tempo. Gli accertamenti sul nucleo familiare hanno portato al nome del 27enne.

Poi il riscontro che ha definitivamente incastrato il bracciante è stato l’esito dell’esame del Dna sulla traccia biologica trovata nella camera da letto di Laudani. Precisamente gli uomini della Sis hanno prelevato la traccia dalla bottiglia di birra trovata sul pavimento. Le analisi del Ris hanno appurato alla compatibilità del profilo genetico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA