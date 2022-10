Il dolce choc della pasticceria di Ribera: "ossa di morti" dentro un barcone di migranti

Il post non sembra abbia ottenuto granché successo, nessun commento e pochissimi "like": forse perché decisamente estremo e perché mischia - da capire quanto opportunamente - una tradizione dolciaria tutta siciliana con una delle più grandi e dolorose tragedie del nostro secolo come i naufragi che provocano migliaia di morti l'anno.

E' il "dolce" preparato da una pasticceria di Ribera che stavolta, anziché seguire i canoni della tradizione locale, si è spinta molto più in là con la provocazione e con il post "Naufraghi. Ossa di morti al cioccolato" .

Siamo sicuri che la trovata sia rispettosa verso le persone che hanno perso la vita alla ricerca di un futuro?

Abbiamo provato a metterci in contatto con la pasticceria ma al momento senza successo, per farci spiegare il senso dell'iniziativa.

