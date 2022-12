Il duplice omicidio in corsia per "vendetta": alla sbarra "l'infermiere killer"

È cominciato il processo a carico di Vincenzo Villani Conti, l’infermiere accusato di aver ucciso con una dose massiccia di farmaci due pazienti per una vendetta nei confronti del Cannizzaro. Le prove erano così evidenti che la procura ha chiesto il giudizio immediato. I legali dell’imputato, Erminia Villani Conti e Francesco Calabrese del foro di Reggio Calabria, sostituiti dall'avvocato Salvatore Liotta, hanno chiesto alla Corte d’Assise di rinviare il procedimento per la mancata notifica ai familiari dei parenti di una delle vittime. Ma le altre parti, compresa la pm Alessandra Russo, hanno insistito sulla trattazione. E così sono state discusse le richieste delle parti offese di costituirsi parte civili.

Accolte quelle delle nipoti di una delle decedute, assistite dagli avvocati Cettina Mirabella e Simone Marchese. Le legali hanno chiesto la citazione del Cannizzaro come responsabile civile. L’ospedale in questo processo rivestirà dunque un doppio ruolo: infatti, la Corte presieduta da Sebastiano Mignemi ha ammesso la costituzione di parte civile dell’azienda sanitaria tramite l’avvocato Eleonora Baratta, sia per il reato di furto di farmaci che in quello di duplice omicidio aggravato (nonostante l’opposizione del pm). La penalista si è dichiarata soddisfatta e ha precisato che la richiesta di citazione come responsabile «era prevedibile e prevista, essendo stato consentito di stare in giudizio nelle diverse posizioni processuali in casi analoghi, come quello della Concordia».

