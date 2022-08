Il mare di Giardini Naxos torna balneabile: ecco dove

Dopo gli accertamenti del laboratorio di Sanitá pubblica di Messina, effettuati il 19 agosto, che hanno registrato parametri entro la norma delle acque ed a seguito degli interventi del Comune, il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha revocato la sua precedente ordinanza dell’8 agosto scorso, che aveva imposto il divieto temporaneo di balneazione in tre punti della costa. In particolare il divieto era entrato in vigore in zone frequentate dai bagnanti e precisamente: alla foce del torrente San Giovanni, alla foce del torrente Santa Venera ed allo sbocco del canale Recanati.



