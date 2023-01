Il nuovo anno a Catania ha il volto di Ilary Elettra: prima nata del 2023

Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, Ilary Elettra ha battuto tutti, sicuramente in Sicilia, venendo al mondo un secondo appena dopo la mezzanotte e facendo pensare di aver anche conquistato un primato nazionale. In realtà il trofeo del primo nato in Italia va a Chiara e a Filippo, che sono stati partoriti a mezzanotte in punto nelle sale parto della Clinica Santa Famiglia a Roma. Filippo, 3,1 kg, secondogenito, con parto spontaneo, e nello stesso istante Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo.

Ma torniamo a Catania dove, si può dire con certezza, che il volto della città del 2023 è appunto quello della piccola Ilary Elettra che pesa 2750 grammi. A metterla al mondo con parto spontaneo è stata Daniela, che per tutto il percorso ha avuto accanto il papà, Calogero. A loro vanno gli auguri dell’Arnas Garibaldi e del suo direttore generale, Fabrizio De Nicola.

