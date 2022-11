Il ragazzino aveva un chilo di hashish dentro lo scooter, arrestato a Rosolini

Un ragazzino è stato arrestato dopo che nello scooter aveva nascosto un chilo di hashish. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Noto hanno individuato in un’area nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Rosolini, una comitiva di ragazzi, seduti vicino ai propri scooter. Nel momento in cui i finanzieri si sono avvicinati per procedere ad alcuni controlli, uno dei ragazzi si è allontanato per darsi repentinamente alla fuga. Mentre uno finanzieri lo ha inseguito bloccandolo dopo qualche centinaio di metri, gli altri hanno proceduto alla perquisizione dello scooter trovando all’interno dello stesso una busta nera contenente 10 panetti da 100 grammi l’uno di sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo hashish, e un’agenda nel quale vi era segnata una lunga lista di clienti a cui era stata venduta la sostanza con l’indicazione del guadagno ricevuto per ogni singolo scambio.

Pubblicità

L’hashish è stato posto sotto sequestro mentre il ragazzo, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania presso il Tribunale per i Minorenni, è stato arrestato e condotto presso Istituto penale per Minorenni di Catania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA