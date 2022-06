Il sottosegretario Amendola: "500 milioni di fondi per l'area dello Stretto"

«Noi abbiamo avviato un progetto grazie ai fondi europei che porterà il più grande investimento sullo Stretto di più 500 mln di euro che serviranno per attraversamento dinamico e transizione ecologica, credo che questa sia una grande opportunità». Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vincenzo Amendola, a Messina per appoggiare il candidato del centrosinistra a sindaco Franco De Domenico. "Messina e la Sicilia grazie ai fondi europei - ha aggiunto - avranno stanziamenti in termini di mobilità, attraversamento, di rigenerazione urbana e trasporto pubblico locale. Serve programmare bene e una classe dirigente all’altezza di questa sfida. Il Ponte sullo Stretto - ha osservato Amendola - è un tema che riguarda il ministero dei Trasporti. Intanto consiglio di utilizzare i fondi che già ci sono per l’attraversamento ferroviario, per la Palermo- Catania-Messina, o per la rigenerazione urbana».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA