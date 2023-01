Il superlatitante più ricercato d'Italia viveva a Campobello di Mazara da 4 anni: e faceva la spesa come un cittadino qualunque

Matteo Messina Denaro viveva a Campobello di Mazara da almeno 4 anni. E’ questa una delle risultanze delle investigazioni degli inquirenti che indagano sul boss di Cosa Nostra. In paese l’ultimo padrino avrebbe utilizzato l’alias di Francesco e non di "Andrea Bonafede". Non solo, spunterebbe anche un presunto figlio segreto e una amante che avrebbe condiviso l’appartamento con il boss. Dalle ricerche nei covi, portate avanti dai magistrati e le forze dell’ordine, sono stati ritrovati abiti femminili. All’interno del covo sono stati ritrovati anche gadget del film "Il Padrino" e immagini di animali.

Ma si sta indagando anche sulla vita del boss fuori dai nascondigli. E si scopre che il superlatitante più ricercato d'Italia faceva la spesa come un cittadino qualunque Matteo Messina Denaro e col carrello girava in uno dei supermercati di Campobello di Mazara, scegliendo alimenti e detersivi. I carabinieri del Ros hanno infatti acquisito le immagini di video-sorveglianza di un supermarket vicino a uno dei covi, quello di vicolo San Vito.

Nell’appartamento è stato trovato, il giorno dopo il blitz, un sacchetto del supermercato. E sempre nel covo sarebbe spuntato uno scontrino del negozio di qualche giorno precedente all’arresto. Elementi ulteriormente confermati dalle immagini del sistema di sorveglianza da remoto dell’auto usata dal capomafia che hanno immortalato Messina Denaro mentre usciva con la spesa.

«Ricordo di una sagoma con un cappello che era nei corridoi e faceva la spesa. Ma con lui non ho avuto contatti». Lo dice uno dei sei dipendenti del punto "Coop" di viale Risorgimento a Campobello di Mazara, dove l’allora latitante Matteo Messina Denaro faceva la spesa. Lunedì mattina i carabinieri hanno sequestrato l'intero hard-disk dove vengono registrare le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Secondo quanto avrebbero accertato gli inquirenti, qualche giorno prima dell’arresto il boss sarebbe stato nel punto vendita per fare la spesa, acquistando poche cose: carne tritata, due birre grandi e un fusto di Dixan. «Non siamo sicuri che il giorno in cui questo signore è entrato fosse sabato» ha detto il dipendente.

