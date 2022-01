Il vescovo Mogavero all'equipaggio di Mare Jonio: «Sono con voi, condivido i vostri ideali di accoglienza»

«Seppur lontano fisicamente sono con voi con l’affetto. Sappiate che condividiamo in pieno i vostri ideali di accoglienza, del prendersi cura dell’altro». Così il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero in una telefonata a Sheila Melosu, palermitana e capomissione della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans.

Mogavero ha raggiunto telefonicamente Melosu mentre la Mare Jonio si stava dirigendo verso Pozzallo. «Parlare di accoglienza dovrebbe essere scontato - ha detto Mogavero - ma non sempre è così. Insieme dobbiamo scardinare logiche e ideali di chi non vuole sentirne di accoglienza dei nostri fratelli, di prendersi cura di chi ha bisogno, anche di salvezza».

Qualche settimana fa, prima che la Mare Jonio lasciasse il porto di Trapani, l’equipaggio aveva incontrato a bordo i vescovi di Trapani e Palermo, monsignor Pietro Maria Fragnelli e Corrado Lorefice.

