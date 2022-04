Il volo della speranza, elicottero militare per un neonato da Reggio all'ospedale di Taormina

Un elicottero dell’82/mo Centro Csar (Combat Search And Rescue) del 15° Stormo, con sede a Trapani Birgi, è intervenuto nella notte per trasportare un bimbo di un solo giorno di vita, affetto da una grave patologia, dall’Ospedale «Riuniti Bianchi-Melacrino» di Reggio Calabria all’Ospedale San Vincenzo di Taormina.

Pubblicità

L'elicottero è decollato dall'aeroporto di Trapani-Birgi in tarda serata e si è diretto verso l'aeroporto di Reggio Calabria dove è atterrato presso il 5° Reparto Volo della Polizia di Stato. Una volta sul posto, l'equipaggio militare e l'equipe medica si sono prontamente attivati per garantire tutte le necessarie attività per trasportare con l'elicottero il piccolo paziente a bordo di una barella. Una volta terminate le procedure per il decollo, l'elicottero si è diretto alla volta dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina (Me), dove è giunto a tarda notte.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA