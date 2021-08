Il femminicidio di Vanessa, uccisa a colpi di pistola davanti ai Faraglioni di Aci Trezza: è caccia all'ex fidanzato

Un plateale femminicidio la notte scorsa ad Aci Trezza. La vittima è stata freddata mentre passeggiava sul lungomare davanti ai Faraglioni assieme ad alcuni amici. Una giovane donna di 26 anni, Vanessa Zappalà, originaria di Trecastagni è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha raggiunta alla testa. Ferita di striscio e poi medicata dai medici del 118 sul posto, un'amica della giovane.

Pubblicità

La sparatoria è avvenuta verso le tre della notte scorsa, vicino al porticciolo del lungomare di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello, dove Giovanni Verga aveva ambientato i suoi "Malavoglia". A sparare all’impazzata sarebbe stato l'ex fidanzato ora attivamente ricercato dai carabinieri intervenuti sul posto.

Un gesto mosso da una rabbia terribile, testimoniata anche dai numerosi colpi esplosi solo uno dei quali, però, fatale avendo raggiunto la giovane donna alla testa. La vittima - come detto - era in compagnia di alcuni amici quando l’ex fidanzato di Vanessa Zappalà con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato ai "muretti" - tradizionale luogo di ritrovo estivo di tanti catanesi - pare per chiedere un chiarimento ma invece di chiarire le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini. L'ex fidanzato della vittima – si è appreso - era stato denunciato più volte per stalking. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

Già dai minuti successivi il fatto di sangue è scattata la caccia all'uomo. Le ricerche si sono concentrate nel suo paese originario a San Giovanni La Punta. Posti di controllo sono stati attivati ovunque dai carabinieri.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA