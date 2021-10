Il migliore book trailer? E' quello di VGS, una casa editrice agrigentina

La VGS Libri, una giovane e dinamica casa editrice di Agrigento, ha ricevuto, nell’ambito del Festival dei trailers e della promozione cinematografica, il premio Migliore Booktrailer per il libro Delitto all’Imbrunire di Filippo Di Pino. Per la Vgs Libri il premio è stato ritirato da Laura Bottoni (nella foto), editor e curatrice dell’opera e, a nome di tutta la casa editrice, lo ha dedicato all’autore prematuramente scomparso poco più di un mese fa.

Il TrailerFilmFest, l’unico festival dei trailers e della promozione cinematografica, arrivato alla 19° edizione, si svolge a Milano dal 13 al 15 ottobre ed è un appuntamento imperdibile per gli addetti al marketing e comunicazione delle principali case di produzione cinematografica, le più influenti agenzie creative e per chi sperimenta e progetta nuove forme di comunicazione.

Il booktrailer vincitore, interamente ideato e realizzato dalla direttrice editoriale della VGS Libri, Graziella Pecoraro, si è avvalso della collaborazione di Mirko Bertone per le riprese aeree di Aidone, il paese siciliano nel quale è interamente ambientato il libro.

La VGS libri ha partecipato con due opere, risultate entrambe tra le dieci migliori in finale: Lamé – Delitti in abito buono di Gaia Conventi e appunto Delitto all’imbrunire di Filippo di Pino, il più votato tra tutti quelli in gara.

Un risultato straordinario per la VGS Libri che, pur avendo iniziato la propria attività solo nel 2019, in un momento particolarmente difficile per tutto il settore creativo della comunicazione, ha visto premiata la propria filosofia di qualità e annovera autori e collaboratori di collaudato spessore.

