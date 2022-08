In arrivo nuove ondate di calore, bollino rosso su Palermo e arancione su Catania: ecco quando

Dopo la tregua di Ferragosto, tornano a salire le temperature in Italia. La Protezione civile regionale ha pubblicato il bollettino per rischio incendi e ondate di calore del 17 agosto e per le successive 24 ore. Lo rende noto il Comune. Per domani, a Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello intermedio (2, colore arancione), con una temperatura massima percepita di 37°C. Previsione al rialzo per dopodomani, 18 agosto, quanto la temperatura massima percepita potrebbe attestarsi sui 39°C (livello 3, colore rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per domani nella provincia di Palermo è «alta» la pericolosità prevista (livello di «attenzione», colore rosso).

Non va tanto meglio a Catania, dove non c'è il bollino rosso, ma per giovedì si parla di temperature percepite intorno ai 39 gradi centigradi, ventilazione debole e afa opprimente. Anche Messina farà i conti con le ondate di calore e in generale tutta la Sicilia si ritroverà nuovamente al centro dell'anticiclone africano che porterà temperature difficilmente sopportabili un po' in tutta l'Isola con picchi anche di 40°.

In generale si suggerisce di consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando alcolici e caffeina e indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche.

In Sicilia l'alta pressione dovrebbe mantenersi almeno per i prossimi dieci giorni con questo arrivo di aria calda che determinerà i picchi di questa settimana, la prossima settimana l'afa potrebbe essere meno asfissiante ma conviene seguire le previsioni meteo per rimanere aggiornati e seguire l'evoluzione della situazione.

