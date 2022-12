I vigili del fuoco del distaccamento nord del Comando provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Santa Sofia per l'incendio della cabina elettrica di un impianto fotovoltaico del Centro universitario sportivo (Cus). Non si segnalano danni a persone. I pompieri, intervenuti con un’autobotte ed un’autoscala, hanno spento le fiamme e sono ancora sul posto per la bonifica e per accertare le cause del rogo.

