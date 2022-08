Incendi in mezza Sicilia: lavoro incessante per vigili del fuoco

La Sicilia continua a bruciare. Roghi, anche di sospetta natura dolosa, stanno continuando a divampare un po' ovunque. E anche oggi il bilancio, in gran parte dell'Isola, non è dei più leggeri.

Pubblicità

Nel Palermitano i roghi sono divampati a Torretta in contrada Portella, a Montelepre in contrada Calcerame e a Bagheria in contrada Montagnola. Impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. A Montelepre sono intervenuti anche i mezzi aerei.

A Bagheria, sempre in provincia di Palermo, ha bruciato per tutta la notte Monte Giancaldo, la montagna che sovrasta la città. Le fiamme erano ben visibili da Palermo. Il rogo era divampato ieri pomeriggio ed è andato avanti tutta la notte fino a questa mattina. L’incendio è stato domato all’alba grazie all’intervento di un elicottero e di un canadair. Il fuoco ha devastato la vegetazione della montagna per circa 600 metri, ma per fortuna mantenendosi a distanza dalle abitazioni. Un altro incendio nelle scorse ore ha riguardato contrada Monaco, a ridosso delle case popolari e via Dolce Impoverile, dove è stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri vigili urbani e vigili del fuoco per spegnere il rogo ed evitare conseguenze più gravi. Altri incendi poi si sono sviluppati nella zona di Chiusa Sclafani.

Ancora fiamme da domare anche ad Acate in provincia di Ragusa in contrada Giannella, a Niscemi in provincia di Caltanissetta in contrada Carrubba e a Valdemone in provincia di Messina in contrada Roccella. In questi incendi oltre ai vigili del fuoco e ai forestali sono impegnati i mezzi aerei.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA