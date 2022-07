Incendi nel Palermitano, fiamme lambiscono case

Un’altra notte di lavoro per i vigili del fuoco e forestale tra Palermo e provincia con incendi a vegetazione e rifiuti che in alcuni casi hanno minacciato le abitazioni. L’intervento più complesso a Palermo in via Falsomiele dove un rogo divampato da sterpaglie si è esteso sino a lambire moltissime abitazioni che hanno rischiato di essere danneggiate dalle fiamme. Scene di paura con alcuni residenti che hanno abbandonare le proprie case.

Pubblicità

A Villabate ad andare in fiamme è stata un’enorme discarica abusiva in via Giulio Cesare, strada che si collega all’area industriale. Una colonna di fumo nero ha invaso la zona. Sono andati a fuoco centinaia di copertoni abbandonati. A Partinico anche questa notte si sono verificati due incendi, seppur non di notevole entità In entrambi i casi ad andare a fuoco sono state sterpaglie: in un caso lungo l’autostrada tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, un altro rogo sulla statale 113 nel tratto che si collega con Alcamo.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA