Incendi in Sicilia, c'è la firma di Draghi: arrivano nell'Isola squadre di aiuto da altre regioni

A seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ieri sera il Dpcm con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile. Lo fa sapere la Protezione civile. Il Dipartimento è dunque al lavoro per coordinare l'invio di volontari, delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali, che opereranno un supporto delle attività di spegnimento dei roghi.

Questa mattina, informa ancora la Protezione civile, si è svolta una riunione di aggiornamento durante la quale è stata confermata la partenza per la Sicilia, nella giornata di oggi, di squadre provenienti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano. In particolare un contingente della Protezione civile del Trentino di complessive 27 persone è in partenza verso la Sicilia, per portare aiuto e supporto ai soccorritori che stanno già lavorando sul posto per contrastare gli incendi che stanno colpendo la Regione. Stamattina è già stata la volta di una squadra di 3 persone destinate all’attività di scouting per preparare gli interventi a servizio delle colonne mobili di tutte le Regioni coinvolte. Dalla caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Riva del Garda è in programma, poi, nel primo pomeriggio di oggi la partenza per la Sicilia di tre camion con furgoni e personale a seguito per altre 24 persone (27 comprendendo le tre per lo scouting). Si tratta di tre squadre di Vigili del fuoco volontari dei distretti di Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie con il supporto del Servizio prevenzione rischi e Cue, del Servizio antincendi e protezione civile e del Corpo forestale. Il personale di Protezione civile del Trentino opererà in provincia di Palermo e sarà operativo da martedì mattina per una missione della durata di 10 giorni. Il compito è quello di aiutare a spegnere gli incendi nella provincia di Palermo. "Il sistema della Protezione civile trentina - sottolinea il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti - e i suoi uomini sono sempre pronti a intervenire dove c'è necessità. E anche in questo caso lo faranno per aiutare chi è in difficoltà".

E con il raddoppio dei turni di servizio, sono 806 i vigili del fuoco impegnati oggi in Sicilia per fronteggiare gli incendi boschivi e di vegetazione: 119 squadre in tutto che operano con 212 mezzi antincendio. Effettuati nelle ultime 12 ore - informa il Corpo - 232 interventi per incendi, 76 quelli in atto alle ore 11.

Domani, alle 12, al PalaRegione di Catania si terrà un vertice regionale di Protezione civile convocato dal presidente della Regione Nello Musumeci. La riunione è stata voluta dal governatore per fare il punto della situazione e coordinare ulteriori azioni all'emergenza incendi in Sicilia. Nel corso del vertice sarà anche esaminata la condizione di sicurezza degli stabilimenti balneari nell'Isola e la possibile adozione di misure. Al termine dell'incontro si terrà un punto stampa.

