Incendio da stufa elettrica in casa popolare a Palermo: salva la famiglia che la occupava

Un incendio è divampato a Palermo in un’abitazione al primo piano di una palazzina di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp). La famiglia si è messa in salvo. Danni ingenti all’immobile che è stato dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre per spegnere il rogo. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere collegato a una stufa elettrica accesa per riscaldare una camera da letto.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA