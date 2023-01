Incendio divampa in un'officina di pneumatici al Villaggio Sant'Agata

Poco dopo le 20 di stasera i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all'interno di un'officina per pneumatici, che si trova al piano terra di uno stabile di 4 piani al Villaggio Sant’Agata, a Catania. Sul posto sono state inviate 2 squadre, quella del Distaccamento cittadino Sud e la prima partenza dalla Sede Centrale oltre ad un'autobotte di rincalzo, un'autoscala, un carro logistico ed il funzionario di servizio.

Le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. Gli appartamenti soprastanti sono stati precauzionalmente evacuati. Non risultano persone ferite o intossicate dal fumo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

