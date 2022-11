Incendio in casa di riposo nel Palermitano: pazienti tutti messi in salvo

Un incendio è divampato nella comunità terapeutica assistita Stella Maris, in via Luigi Pirandello, a Termini Imerese (Pa). Quattro persone sono state evacuate. Alcune squadre dei vigili del fuono stanno intervenendo per domare l’incendio. Nella casa di riposo ci sono 14 ospiti e quattro dipendenti. Sono stati messi tutti in salvo. Una persona è stata trasportata all’ospedale di Termini Imerese per intossicazione da fumo. Sono in corso i rilievi per stabilire la causa che ha innescato l’incendio.

