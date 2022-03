Incendio in un appartamento a Trapani: madre e due figli gravemente feriti

E’ di tre feriti gravi il bilancio di un incendio in un appartamento divampato a Trapani in via Corte, forse per una fuga di gas. Sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sono rimasti feriti una donna di 57 anni e i suoi due figli di 28 anni e 20 anni. Sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo e ricoverati al centro grandi ustioni. L’incendio sarebbe stato innescato dal malfunzionamento di un fornello della macchina del gas. Le fiamme hanno provocato gravi danni all’appartamento. Indagini sono in corso.

Le persone rimaste gravemente ustionate sono Bartolomea Angileri di 57 anni e i due figli, Vito Salvatore e Pietro Erice, che si trovavano nella stanza. Il padre Giuseppe Erice, finanziere in pensione, era fuori casa. Probabilmente il malfunzionamento di un fornello e la fuoriuscita di gas hanno causato la deflagrazione. Le fiamme si sono propagate ai mobili e alle suppellettili. Sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e la ditta Italgas e l’area è stata transennata. I tre feriti sono stati trasportati dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Sant'Antonio Abate e poi trasferiti al Centro ustioni di Palermo. I vigili del fuoco hanno trovato all’interno della veranda dell’appartamento tre bombole di gas vuote da 10 e 15 kg.



