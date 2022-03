Incendio in un ristorante a Vulcano: indagini in corso

Un incendio la notte scorsa si è sviluppato in un ristorante di Gelso, il borgo marinaro di Vulcano, nelle Eolie. La zona alquanto isolata nel periodo invernale, non ha permesso un pronto intervento. Nel ristorante «Da Gaetano», di proprietà dei fratelli Rosalba e Franco Basile, sia la cucina che la sala principale, ed è anche la caratteristica terrazza con il pergolato che dalla collina guarda sul mare, sono state distrutte, così come anche tutti i macchinari e i mobili. A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari e all’alba con la motovedetta della guardia costiera sono giunti da Lipari i vigili del fuoco che hanno preso atto del locale reso inagibile dal rogo e insieme ai carabinieri sono state avviate le indagini.

