Incendio nella notte in un palazzo a Palermo: distrutto alloggio di un barbone

Un incendio è divampato la scorsa notte nel seminterrato di un condominio a Palermo, in via Salomone. Le fiamme hanno distrutto il giaciglio di fortuna in cui trovava riparo un barbone. Ancora questa mattina i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere il rogo che ha danneggiato anche parte della struttura. In corso accertamenti per cercare di risalire alle cause del rogo. E’ stato necessario l’invio di ben 5 squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Ancora non è stato quantificato il danno. Nessuno è rimasto ferito. L’area era adibita a magazzino e si trovavano al suo interno anche vari suppellettili utilizzati da un senzatetto.



