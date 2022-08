Incendio Pantelleria: Armani sta bene e la villa dello stilista è salva

Giorgio Armani sta bene e la sua lussosa villa di Pantelleria è salva, solo qualche palma al confine della casa è stata toccata dal maxi rogo divampato ieri nell’isola. Lo racconta una collaboratrice dello stilista, ospite della villa in Sicilia.

Pubblicità

«Siamo qui e stiamo tutti bene» dice, spiegando che Giorgio Armani «ha sempre la reazione giusta al momento giusto. Stavamo facendo l’aperitivo quando abbiamo visto le fiamme, ci hanno avvisati subito del pericolo e lui - racconta - ci ha portati in salvo in barca, dove abbiamo passato la notte».

«Adesso siamo di ritorno per verificare i danni, ma per quello che sappiamo - conclude - dovrebbe essere tutto a posto».

Pantelleria è un'isola amata da vip che la prediligono per trascorrere le loro vacanze e oltre ad Armani sono diversi i personaggi importanti che hanno qui una casa di vacanze. Ieri Armani, con i suoi ospiti, subito dopo l’allarme è stato portato via dalla villa e trasferito a bordo del suo yacht. Ha ospitato anche Marco Tardelli e la compagna Myrta Merlino, che erano in vacanza sull'isola.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA