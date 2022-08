Dalle prime ore del mattino sta andando a fuoco l’area dove doveva sorgere il campo da Golf in contrada Vareggio della frazione di Trappitello a Taormina (Messina). Sul posto i volontari della Protezione civile. È il secondo rogo che si verifica in pochi giorni in quella zona.



