Incidente a Novara, muore il rapper messinese Rosario Raffa

In un incidente stradale nel Novarese, sulla strada per San Pietro Mosezzo morto Rosario Raffa, 18 anni, dj e rapper residente a Novara ma originario di Messina. Il giovane, che avrebbe compiuto 19 anni tra poco, studiava al liceo artistico Casorati di Novara ed era in sella alla sua moto. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimare il 18enne, che però è deceduto non appena arrivato in ospedale. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

