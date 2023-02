Incidente lungo la Messina Catania, auto esce fuori strada dopo "aquaplaning": ferito il conducente

Incidente stradale autonomo (sono in corso accertamenti sulla dinamica) sull’Autostrada Messina Catania, tra gli svincoli di Giarre e Acireale a circa 1 km prima dello svincolo di Acireale.

E’ accaduto stamane attorno alle 9.30, mentre imperversava il maltempo con intensa pioggia e forti raffiche di vento. L’auto che procedeva in direzione della barriera autostradale, ha perso il controllo, finendo su in cima ad una collinetta che costeggia l’asse autostradale. Non è da escludere che la vettura sia stata tamponata da dietro da un mezzo pesante. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto, in azione anche una ambulanza del 118 che ha condotto il ferito, il conducente dell’auto, al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza il veicolo finito fuori strada verosimilmente anche a causa dell’intensa pioggia che ha allagato le carreggiate. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla Polstrada.



